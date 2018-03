Die Vergabe der Stromkonzession mit einer Laufzeit von 20 Jahren an die Stadtwerke Neckargemünd GmbH beendet eine jahrelange Hängepartie. Vor sieben Jahren hatten die Stadtwerke, die zu 45 Prozent der Stadt und zu 55 Prozent den Stadtwerken Heidelberg gehören, schon einmal den Zuschlag erhalten. Doch damals war nicht geklärt, wie es weitergeht. Die Übergabe des Netzes durch den bisherigen Eigentümer und Betreiber, die Süwag, scheiterte an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Dies ist nun anders: Das Eigentum am Netz geht parallel zur Stromkonzession zum 1. April in die neu gegründete Stromnetz Neckargemünd GmbH über. Diese gehört zu 50,1 Prozent den Stadtwerken und zu 49,9 Prozent der Süwag. Der Anteil der Süwag soll in den nächsten Jahren zurückgeführt werden, bis die Stadtwerke zu 100 Prozent Eigentümer sind. Die Süwag-Tochter Syna betreibt derweil das Stromnetz noch zehn Jahre lang im Auftrag der Stadtwerke. Danach sollen die Stadtwerke Heidelberg übernehmen. cm