Straßenerneuerungsprogramm

Die Erneuerung des Gaiberger Wegs findet im Rahmen des Straßenerneuerungsprogramms statt, das es seit 2013 gibt. In diesem "Sanierungstopf" sind Gelder ohne Bindung an eine konkrete Maßnahme bereitgestellt. So kann die Stadt Heidelberg schnell und flexibel reagieren, wenn Dritte eine Baumaßnahme durchführen, und anschließend die betroffene Straße auf ganzer Breite instandsetzen. (rnz)