Stolpersteine: Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. Stolpersteine liegen mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Österreich, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. Das Projekt ist im April 2017 auf fast 61.000 verlegte Steine in 1100 Orten in Europa gewachsen. Zudem liegen mittlerweile 25 Stolperschwellen. Und die Anfragen sind immer noch zahlreich. "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist", zitiert Demnig den Talmud. "Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten." Auf den Steinen steht: "Hier wohnte... Ein Stein. Ein Name. Ein Mensch."

Jeannet-Susann Kiessling ist in Weinheim geboren und in Großsachsen aufgewachsen. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie seit 2016 in Palo Alto (Kalifornien, USA). Kiessling lebte bereits in mehreren deutschen Städten sowie in Rom, Bologna, Philadelphia, Washington, Wien und zuletzt in Heidelberg.

In den USA machte sie ihre Bachelor in Journalismus und absolvierte danach ein Masterstudium in Volkswirtschaftslehre und Politik. In Politik promovierte sie dann auch. Kiessling arbeitete unter anderem als persönliche Referentin für den früheren Bundesverteidigungsminister Volker Rühe (CDU) und Redenschreiberin für den früheren Vorstandsvorsitzenden des Medienkonzerns Bertelsmann, Thomas Middelhoff. Aktuell kümmert sie sich um die drei Kinder und um drei ehrenamtliche Engagements. So ist sie Vorsitzende von "Kleine Herzen" in Deutschland - einem Verein, der sich um Straßen- und Waisenkinder in der Ukraine und Russland kümmert. Zudem ist die Vize-Vorsitzende das Partnerschaftsvereins in Palo Alto und zuständig für die Partnerschaft mit Heidelberg. Hinzu kommt ihr Engagement für die Stolperstein-Verlegung in Großsachsen. ans