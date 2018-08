Stimmen zum Spiel

> Marcel Schuhen, SVS-Torwart: "Bis zum 1:1 haben wir gut gespielt und Chancen allenfalls durch Standards und Distanzschüsse zugelassen. Die Niederlage war ein Schuss vor den Bug. Aber lieber gleich am Anfang der Saison. Nun wissen wir, dass wir uns auf unsere Grundtugenden besinnen müssen."

> Erik Zenga, SVS-Mittelfeldspieler: "Ich bin sehr enttäuscht, wir hatten uns so viel vorgenommen, das hat man gesehen. Wir sind auswärts in Führung gegangen, was nicht so selbstverständlich ist. Aber dann musst du den Sieg nach Hause bringen."

> Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: Nach der Führung hatten wir Oberwasser, müssen da eigentlich das zweite Tor erzwingen. Doch beim Ausgleich haben drei Spieler schlecht verteidigt. Mit einem Auftaktsieg im Rücken hätten wir uns am Sonntag gegen den HSV leichter getan."

> Denis Linsmayer, SVS-Vizekapitän: "Bis zum 1:1 hatte ich nicht das Gefühl, dass ein Tor für Greuther Fürth in der Luft liegt. Wir haben bis zu den letzten zwölf, dreizehn Minuten ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, aber dann den Faden verloren."

> Otmar Schork, SVS-Geschäftsführer: "Nach unserer Führung hatte man das Gefühl, dass die Fürther geknickt waren, doch der Ausgleich war für sie wie ein Aufschwung." ber