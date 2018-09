Stimmen von den Academics

> Branislav Ignjatovic, Cheftrainer der Academics: "Meine Spieler sind keine Roboter. Man muss also immer mit Fehlern rechnen."

> Matthias Lautenschläger, Geschäftsführender Gesellschafter: "Wir haben uns das Spiel unnötig schwer gemacht, nachdem wir es eigentlich kontrolliert hatten. Dann wurden wir auf einmal leichtsinnig und das Spiel hat sich zu einer engen Kiste entwickelt. Am Ende hat sich in meinen Augen die individuelle Qualität durchgesetzt, denn Paderborn wollte den Sieg genau wie wir."

> Niklas Würzner, Aufbauspieler: "Die Erleichterung ist natürlich sehr groß. Ich denke auch, dass der Druck in diesem Jahr noch größer als zuletzt ist, weil wir eben im vergangenen Jahr so gut waren. Die Leute erwarten eben noch mehr. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben, aber wir müssen weiter hart an uns arbeiten."

> Philipp Heyden, Kapitän: "Wir waren am Anfang etwas nervös. Jeder wollte irgendetwas besonderes machen. Wir wollten zeigen, was wir können und haben vergessen, uns auf die einfachen Dinge zu konzentrieren. Wenn man einen Gegner bei 65 Punkten hält, ist das meiner Meinung nach okay. Offensiv haben wir unseren Rhythmus noch nicht ganz gefunden, das kann nur besser werden." tib