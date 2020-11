> Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Es ist ein Fakt, dass wir viele Spiele absolvieren und wenig Möglichkeiten haben, die Belastung zu steuern. Ich fange aber nicht an zu lamentieren. Wir waren mit der Mannschaft, die auf dem Platz stand, trotzdem in der Lage, Wolfsburg mehr weh zu tun."

> Oliver Baumann (TSG-Torwart): "Wir ärgern uns über die ersten 30 Minuten. In der zweiten Hälfte haben wir gut gespielt. Die aktuelle Punkteausbeute ist definitiv nicht unser Anspruch."

> Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel gewonnen und sollten es nicht nur an den letzten Minuten festmachen. Bis zur 75./80. Minute hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht."

> Sebastian Rudy (Hoffenheimer Rekordbundesligaspieler): "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, dass wir verloren haben. Unsere Negativserie nervt. Wir haben in den vergangenen Spielen häufig diese Phasen, in den wir nicht konzentriert auf dem Platz sind."

> Sargis Adamyan (TSG-Torschütze): Wir müssen von Anfang an im Spiel da sein und besser verteidigen, dann holen wir auch wieder unsere Punkte in der Bundesliga." awi/Foto: apf