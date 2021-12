Stimmen zum Spiel:

> Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Generell kamen wir gut in die Partie, hatten gleich zwei gute Chancen und hätten in Führung gehen können. Nach dem 0:1 hat es Magdeburg sehr gut gemacht. Nach der Pause haben wir umgestellt und hatten Großchancen. Von den Chancen her war es ausgeglichen. Die zwei gelb-roten Karten ärgern mich."

> Christian Titz, Magdeburg-Trainer: "Meine Mannschaft hat das gemacht, was wir wollten. Wir haben viele Möglichkeiten raus gespielt und den Gegner ständig unter Druck gesetzt."

> Marcel Costly, Waldhof-Außenbahnspieler: "Wir hatten gute Umschaltmomente. Allerdings haben wir einmal dann kurz geschlafen bei diesem Standard. Das war ein unnötiges Gegentor. Danach war es dann schwierig. Nach dem 0:2 sowieso. Trotzdem haben wir uns nach der Pause nochmals gefangen. Es ging hin und her. So eine Niederlage tut weh."