Hintergrund Stimmen

> Denis Linsmayer, Sandhäuser Vize-Kapitän: "Das hatten wir uns ganz anders vorgenommen. So wie wir uns bei den Gegentoren verhalten haben, können wir keine Spiele gewinnen. In den beiden ersten Partien haben wir uns zu viele solcher Fehler erlaubt. Wir müssen diese Dinge klar ansprechen."

> Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Die Niederlage war absolut verdient. Wenn man gegen den HSV zwei Eigentore macht, braucht man sich nicht zu wundern. Man hat aber auch gesehen: Der HSV hat Qualität, vor allem in der Offensive. Nach nur zwei Spielen, in denen man zwölf Neue integrieren musste, kann man nicht von einem Fehlstart sprechen. Das ist Quatsch. Aber das Pokalspiel ist für uns jetzt absolut wichtig. In Oberhausen müssen wir uns anders präsentieren."

> Kevin Behrens, SVS-Stürmer: "Die Tore sind zu einfach gefallen. Wir hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, aber die Feinabstimmung hat noch gefehlt."

> Otmar Schork, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter des SVS: "Wir waren heute ein sehr guter Gastgeber. Wir haben viele Gastgeschenke verteilt. Die Fehlerquote war einfach zu hoch. Im Pokal müssen wir die Hürde jetzt unbedingt nehmen."

> Christian Titz, Trainer des Hamburger SV: "Das Spiel war so, wie wir es erwartet haben. Mit einem Gegner, der uns früh anläuft und versucht, unser Spiel zu unterbrechen. Wir brauchten zehn Minuten, um hineinzufinden. Danach haben wir es kontrolliert und Torchancen kreiert. Sandhausen war dennoch ein unangenehmer Gegner."