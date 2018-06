> Landrat Dr. Achim Brötel: "Es ist eine unglaubliche Welle der Solidarität und zwar aus der ganzen Region. Die Suche nach dem Lebensretter gleicht der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, aber je mehr sich an der Suche beteiligen, desto größer ist die Chance, dass sie erfolgreich ist. Deshalb heißt es jetzt: Ganz fest die Daumen drücken!"

> Bürgermeister Roland Burger: "Neben der perfekten Organisation imponieren mir die große Bereitschaft zu helfen und das Engagement der unzähligen Ehrenamtlichen. Nun gilt es, die Daumen zu drücken, dass unter den Freiwilligen der geeignete Spender ist, und Luisa geholfen werden kann!"

> Ortsvorsteher Volker Mackert: "Es ist bewundernswert, was die Organisatoren hier auf die Beine gestellt haben, und wie viele Menschen - weit über Hettingen oder Buchen hinaus - bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, um ein Menschenleben zu retten."

> Timo Steichler (Vorsitzender des FC Viktoria): "Wir hatten auf Grund des großen Zuspruchs im Vorfeld erwartet, dass die Aktion ein Erfolg wird. Dass aber so viele Menschen kommen und alles so gut abläuft, hat uns dann doch überrascht. Unser Dank gilt allen Helfern: Keiner hat ,Nein’ gesagt, wenn er um Unterstützung gebeten wurde!"

> Chefarzt Dr. Harald Genzwürker (Neckar-Odenwald-Kliniken): "Das tolle Engagement der vielen Helfer aus den Vereinen oder von den Mitarbeitern der Kliniken ist herausragend: eine grandiose Unterstützung für eine ganz, ganz wichtige Aktion!"

> Laura Riedlinger (DKMS): "Es ist alles perfekt organisiert, es läuft wunderbar, und der Zustrom an Freiwilligen reißt nicht ab! Die Spendenbereitschaft ist außerdem höher als bei vergleichbaren Aktionen."

> Jochen Schwab (Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums): "Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen Luisa helfen möchten. Am Mittwoch habe ich sie besucht, und ich bin froh, dass sie diesen Weg so hoffnungsfroh angeht. Zur Vorbereitung auf das Abitur erhält sie von ihren Lehrern in den Abiturfächern zu Hause Extra-Unterricht. Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass Luisa bald wieder gesund wird!" (rüb)