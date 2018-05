Die Stiftung "Profifußballer helfen Kindern" wird mit einer großen Tombola vor Ort sein, bei der jedes Los gewinnt. Vom FC Bayern prächtig ausgestattet, wird neben vielen hübschen Kleinigkeiten rund um die Bayern auch Hochkarätiges wie Trikots, Eintrittskarten, Besuch im Innenraum der Allianz-Arena bei Spielen des FCB in der Verlosung sein.

"Stars4Kids" ist eine internationale Hilfsorganisation mit der Vision, eine Welt zu schaffen, in der kein Kind in Not leben muss und fördert daher auch die vom TSV Mudau und dem FC Bayern ausgewählten Projekte. "Stars4Kids" arbeitet in Kooperation mit Top-Teams der Bundesliga und Wirtschaftsunternehmen zusammen.