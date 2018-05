> Das Stift Neuburg wurde um 1130 als Benediktinerkloster gegründet - was es heute auch wieder ist. Der älteste Gebäudeteil ist die Johanneskapelle, die wohl aus dem 14. Jahrhundert stammt. In einem der alten Buntglasfenster ist der Patron des Klosters, der Heilige Bartholomäus, abgebildet. Große Teile des Klosters stammen, trotz der historischen Anmutung, aus den sechziger Jahren, besonders sehenswert sind die Mosaike des Künstlers Emil Wachter, des "deutschen Chagall".

Der erste große Bruch in der Klostergeschichte kam mit der Reformation, 1562 wurde die Abtei erstmals aufgelöst (und zu einem Stift für adelige Fräulein umgewandelt), 1773 zum zweiten Mal. 1825 erwarb der Schriftsteller Johann "Fritz" Schlosser das Areal als Privatbesitz und machte es zu einem Zentrum der Heidelberger Romantik. Auch die Nachfahren Schlossers, die Familie Bernus, sorgten dafür, dass Künstler und Schriftsteller - darunter Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke - sich hier im Salon trafen. 1926 wurde das Stift wieder an die Benediktiner, an die Erzabtei Beuron, verkauft. Seitdem gab es fünf Äbte, seit 2016 amtiert der 53-jährige Winfried Schwab. (hö)