Der Erfolg der Stadtbahn Nord beflügelt in Mannheim auch ein weiteres Stadtbahn-Projekt: die neue Linie in dem sich schnell entwickelnden Stadtteil Franklin. Diese Linie könnte vom Mannheimer Süden herkommend das neue Glückstein-Quartier und den Hauptbahnhof von der Rückseite anbinden, bevor es über Schloss und Kurpfalzbrücke Richtung Käfertal geht, ließ ÖPNV-Dezernent Specht einige Ideen verlauten. So müsse 2022/23 das alte Problem des vierten Gleises am Bahnhofsvorplatz angegangen werden. Dann folge der Bahnhof Käfertal. 2025 könnte dann die erste Bahn nach Franklin fahren. ger