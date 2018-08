Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und kann von Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen erworben werden. Das Leistungsabzeichen wird für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen und ist praktisch ein Fitnesstest für Jedermann. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen kann man seine sportliche Herausforderung wählen und dafür trainieren. Die Palette der Sportarten, in denen die Prüfungen abgelegt werden können, umfasst Leichtathletik, Schwimmen, Geräteturnen und Radfahren. Die differenzierten Leistungsanforderungen in den jeweiligen Sportarten, die Männer und Frauen, sowie Kinder und Jugendliche entsprechend ihres Alters erbringen müssen, kann man im Internet im Leistungskatalog unter der Adresse www.deutsches-sportabzeichen.de genau nachlesen. Das Sportabzeichen gibt es in drei Leistungsstufen: Gold, Silber und Bronze. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Pro Kalenderjahr kann der sportliche Leistungsnachweis einmal erworben und beurkundet werden. Auch Menschen mit Behinderung können das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Für sie gibt es im Internet unter der Adresse www. deutsches-sportabzeichen.de/inklusion spezielle vom Deutschen Behindertensportverband erarbeitete Leistungsanforderungen. (sg)