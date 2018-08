Nordtveit lobt die Fans

Die TSG-Profis schauten am Freitagabend beim Grillabend am Golfclub Windischgarsten für zwei Stunden vorbei, um sich für die Unterstützung vor Ort zu bedanken. Innenverteidiger Havard Nordtveit lobte die 150 anwesenden "Hoffe"-Anhänger bei Fleisch und Bier ausdrücklich: "Wir hatten lange Einheiten an den heißen Tagen, aber die Fans haben immer durchgehalten. Es ist schön zu sehen, wenn sich die kleinen Kinder freuen. Als ich noch klein war, ging es mir ähnlich." Überall in der Marktgemeinde mit dem historischen Ortskern begegnete man den Getreuen der "Blauen".

Foda beobachtet "seine Ösis"

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda inspizierte im Trainingslager "seine" vier "Ösis" Florian Grillitsch, Robert Zulj, Stefan Posch sowie "Rookie" Christoph Baumgartner im TSG-Trikot. Der 52-jährige ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern und des VfB Stuttgart hatte die Auswahl der Alpenländer Ende Oktober von Marcel Koller übernommen, zuvor Erstligist SK Sturm Graz trainiert. Foda hält "große Stücke" auf das Hoffenheimer "Ösi"-Quartett. jog