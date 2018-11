Die wichtigsten Stimmen der Ratsdebatte

Die einen warnten vor unnötigen Investitionen - die anderen vor verpassten Gelegenheiten.

Rüdiger Heigl (SPD) warnte davor, dass viele Eltern einen Wunsch nach einem Spielplatz im "Mini-alla-Hopp-Format" hätten. Den Bedenken der Anwohner bezüglich steigenden Lärms durch die Sanierung entgegnete er: "Egal, wie wir den Spielplatz genau gestalten. Die älteren Jugendlichen werden davon unabhängig kommen, weil sie nicht wissen, wo sie sonst hin sollen."

Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) enttäuschte die Diskussion. "Wir betreiben hier Aufwand ohne Ende, laden Eltern und Kinder ein - und jetzt geht das Ganze wieder rückwärts", meinte er. Ohlheiser plädierte dafür, die finanziellen Möglichkeiten, die für den Aufgang und die Geräte des Spielplatzes vorhanden sind, auch zu nutzen.

Albrecht Schütte (CDU/BV) widersprach seinem Fraktionskollegen. "Ich wehre mich dagegen, neue Geräte zu kaufen, nur weil Geld dafür im Haushalt steht." Er war vielmehr der Meinung, den Spielplatz möglichst naturnah zu gestalten und davon überzeugt, mit ganz wenigen Dingen eine gute Lösung zu erreichen.

Peter Dunkl (Grüne) schlug in eine ähnliche Kerbe. Er sah die "einmalige Gelegenheit, den Spielplatz maximal naturnah zu gestalten." Stattdessen habe er den Eindruck, dass eher der Leitgedanke herrsche: Es gibt jede Menge Zuschüsse, also könne man auch einen Haufen an Dingen anschaffen. Seine klare Aussage dazu: "Das finde ich falsch."

Anette Rehfuss (Grüne) forderte weniger gekaufte Geräte und mehr Selbstgemachtes aus Holz. Statt den Hang komplett neu zu gestalten, rät sie zu einer Rodung und dauerhaften Pflege der Gebiete, die zurzeit noch von Brennnesseln und Brombeeren übervölkert sind.

Rainer Stetzelberger (CDU/BV) sah in einer naturnahen Gestaltung des Hanges vor allem mittelfristig Vorteile. "Eine natürliche Lösung aus Holz würde uns lange erhalten bleiben, wäre größtenteils wartungsfrei und entlastet uns auf Dauer gesehen."

Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) bat die Verwaltung darum, nochmals zwei neue Entwürfe des Spielplatzes vorzubereiten - mit und ohne künstlich angelegten Aufstieg. "Den Rest haben die Kinder entschieden, das passt doch." (bmi)