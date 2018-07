hob. Ab dem 1. Januar 2015 galt überall in Heidelberg die Landesregelung, wonach Kneipen werktags bis 3 Uhr und am Wochenende bis 5 Uhr öffnen dürfen. Doch Lärmmessungen zeigten, dass es in der Altstadt zu laut ist. Als der Gemeinderat über neue Sperrzeiten entscheiden sollte, verabschiedete die Mehrheit wieder liberale Kneipenöffnungszeiten, die seit 1. Januar 2017 galten. In den Nächten auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag durften die Lokale bis 2 Uhr Gäste bewirten, in den Nächten auf Freitag, Samstag und Sonntag bis 4 Uhr. Die Regelung wurde vom Verwaltungsgerichtshof gekippt.