Wer welche Sperrzeiten will:

> Unter der Woche 1 Uhr, am Wochenende 3 Uhr: Das will die Fraktion "GAL/HD pflegen und erhalten" (vier Stimmen) sowie die je zwei Stadträte der Freien Wähler und der Bunten Linken.

> Unter der Woche 2 Uhr, am Wochenende 3 Uhr: Das kann sich die CDU - und damit zehn Stadträte - vorstellen. Außerdem will die Fraktion beantragen, die Außenbewirtschaftung für die warme Jahreszeit von 23 Uhr auf mindestens Mitternacht zu verlängern. "Mehr Provence statt Provinz", nennt CDU-Stadtrat Alexander Föhr das.

> Unter der Woche 3 Uhr, am Wochenende 5 Uhr: Den vier Stadträten der "Heidelberger" fällt "eine Äußerung noch schwer" da ihnen das maßgebliche Urteil des VGH noch nicht vorliegt. Solange gehe man davon aus, dass - wie in den vergleichbaren Städten Freiburg Tübingen - die Landesregelung (3/5) praktiziert werden sollte.

> Gegen deutlich strengere Sperrzeiten wird sich die FDP, die Fraktion Linke/Piraten, Einzelstadtrat Waseem Butt und auch Matthias Niebel (AfD) positionieren. "Das geht nicht in einer Studentenstadt wie Heidelberg", sagt Karl Breer (FDP). Für eine lebendige Stadt müsse ein Kompromiss her, finden auch Linke/Piraten. Und Butt fordert "Kreativität", damit Heidelberg für junge Leute attraktiv bleibe. Niebel kann sich die Landesregelung, als Kompromiss aber auch 1 Uhr werktags und 4 Uhr am Wochenende vorstellen.

> Noch nicht eindeutig positionieren sich Grüne und SPD. Die Grünen (10 Stimmen) sind sich immerhin einig, "dass ein Interessenausgleich nicht alleine mithilfe einer neuen Sperrzeitenregelung herbeigeführt werden kann". Auch die acht SPD-Stadträte sind offenbar uneins. Verwaltungsvorschlag und Landesregelung seien Grundlage des Abwägungsprozesses. ani