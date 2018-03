SPD: Tempo bei Neckarhausen-Nord

Fraktionssprecher Thomas Zachler erklärte ähnlich wie die CDU, dass der Gemeinde Geld auch deshalb fehle, weil sie keine Neubaugebiete ausgewiesen und somit keine Neubürger und Gewerbegebiete angesiedelt habe. Zachler beleuchtete zudem intensiv das Thema "Kinderbetreuung". Die Schaffung von Kita-Plätzen stehe bei der SPD an der Spitze, doch bevor man das "Neckar-Krotten" Provisorium auf dem Schulgelände in Edingen kaufe, seien eine Reihe von Fragen zu beantworten. Diesen Fragenkatalog hatte die Fraktion bereits der Verwaltung vorgelegt. Zachler sprach auch von der inzwischen schwierig gewordenen Hallensituation in Neckarhausen, wo die Sicherheits- und Brandschutzauflagen der TVN-Halle, die man bislang am bisherigen Platz verorten wollte, neue Überlegungen erforderlich machten. Beim Baugebiet "Neckarhausen-Nord", so forderte Zachler, müsse ohnehin mehr Tempo gemacht werden. (nip)