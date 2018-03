> Spargelanbau: Es war König Ludwig XIV., der im Frankreich des 17. Jahrhunderts Spargel anpflanzen ließ, der schon in der Antike als besonderer Leckerbissen galt. Daher stammt wohl auch der heute noch gültige Begriff "königliches Gemüse". Der Pfälzer Kurfürst Karl Ludwig wollte dieser Liebhaberei nicht nachstehen und ließ ab 1668 das "weiße Gold" in seinem Gemüsegarten auf dem Areal des Jagdschlosses in Schwetzingen anbauen. Folgerichtig wird in diesem Jahr Jubiläum gefeiert, am 21. April kommt der Dreisternekoch Joachim Wissler anlässlich 350 Jahre Schwetzinger Spargel zum traditionellen Anstich. Der Siegeszug des Stangengemüses hat dazu geführt, dass es heute in Deutschland rund 22 000 Hektar Anbaufläche gibt. Der Obst- und Gemüsevertrieb (OGV) Bruchsal war im Jahr 2016 mit 6000 Tonnen Spargeln der größte Vermarkter deutschen Spargels. Saison ist immer von etwa Mitte April bis zum Johannistag am 24. Juni. leo