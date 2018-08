Was bei der populärsten Sommertour dieses Mal auffiel

Heidelberg. (tt) Die RNZ-Sommertour und die "Königin Silvia" der Weißen Flotte, das ist eine ganz besondere Verbindung. Denn schon bei der Kiellegung des Schiffes am 1. September 2015 bei der Lux-Werft in Mohndorf bei Bonn waren 50 Abonnenten dabei. Und seit die "Königin" auf dem Neckar fährt, zählt sie bei der Sommertour zu den Lieblingstouren der Leser - auch in diesem Jahr: Die Hälfte der 3000 Anmeldungen wollte mit dem Schiff nach Neckarsteinach fahren.

Schiffsführer Christopher Götz sorgte in diesem Jahr dafür, dass die RNZ-Sommertouristen sicher an ihr Ziel kamen. Er stammt aus einer Schifferfamilie, und so ist es kein Wunder, dass der 25-Jährige seit seinem sechsten Lebensjahr am Ruder steht. Sein Patent als Schiffsführer machte er 2015, seine Ausbildung absolvierte er ebenfalls bei der Weißen Flotte und war danach Bootsmann. Als Steuermann war er im Sommer mit den Personenschiffen auf dem Neckar unterwegs, im Winter fuhr er Containerschiffe und Säuretanker mit Schwefelsäure an Bord von Höchst nach Bad Wimpfen.

Die 89-jährige Gerda Schulz aus Walldorf ließ für die Fahrt mit der "Königin Silvia" sogar ihr Frühstück sausen, zu dem sie sich jeden Dienstag mit sechs bis acht Freunden bei Ikea trifft. "Dieser Termin ist ihr sonst heilig", erklärt ihre Tochter Claudia Treiber. Für die Fahrt mit der "Königin Silvia" machte sie allerdings eine Ausnahme: Denn ihr Mann Walter lernte die spätere schwedische Königin bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennen. Er war Betreuer für die Leichtathleten, sie Hostess. Bei einem Treffen der Helfer haben beide durch Zufall festgestellt, dass sie aus Handschuhsheim kommen.