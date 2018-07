So werden Sie Sommertourist

Die Anmeldung ist bis zum 26. Juli im Internet oder per Post möglich

Sechs Wochen lang bietet die Rhein-Neckar-Zeitung neugierigen Lesern während der Sommerferien wieder ein außergewöhnliches Ferienprogramm: Denn die Teilnahme an allen Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen Abonnent unserer Zeitung sein.

Eine Anmeldung für Ihre Wunschtour ist aber zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Und die vergangenen Jahre zeigten, dass sich unsere Touren großer Beliebtheit erfreuen. Oft gibt es mehr Anmeldungen als freie Plätze! Deshalb entscheidet bei zu vielen Anmeldungen für eine Tour das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt - Absagen können wir leider nicht verschicken. Wenn Sie an einer unserer Sommertouren teilnehmen möchten, können Sie sich dafür ganz einfach anmelden: Füllen Sie den Anmeldecoupon vollständig aus und schicken Sie ihn bis Donnerstag, 26. Juli, an die RNZ, Stadtredaktion, "Sommertour", Neugasse 2, 69117 Heidelberg. Gern können Sie auch eine Begleitperson zu unseren Führungen und Aktionen mitbringen.

Und natürlich können Sie sich auch über die Internetseite der Rhein-Neckar-Zeitung für die Touren anmelden. Das Anmeldeformular müssen Sie vollständig ausgefüllt an uns abschicken. Ihre sechsstellige Abonummer ist bei den Abbuchungen auf Ihrem Kontoauszug zu finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen - sollten Sie für die Teilnahme ausgelost worden sein - erst kurz vor dem gewünschten Tourtermin eine Zusage geben können. Sollten Sie vor der Tour also im Urlaub sein, geben Sie eine Rufnummer an, auf der wir Sie auch dort erreichen können.