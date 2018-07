"Das war die bestmögliche Zeit"

Werner Schleifer, Chef des Sinsheimer Ordnungsamts, gab sich zufrieden mit der Verkehrssituation im Stadtgebiet: "Es wurde der bestmögliche Zeitkorridor für den Abriss gewählt. Ursprünglich war sogar eine Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen in Betracht gezogen worden. Auf den Umleitungsrouten ist zu dieser Zeit wenig Verkehr, und es gilt ein Fahrverbot für Lkw wegen der Ferienzeit." Schleifer schätzte das Aufkommen auf 60.000 Autos am Samstag, normalerweise fahren rund 100.000 Fahrzeuge täglich auf diesem Teilabschnitt der A 6. "Insider suchen sich ihre Wege und auch fahren viele, aus östlicher Richtung Kommende, schon in Steinsfurt ab und nutzen eine ,Umleitung der Umleitung‘ über Rohrbach und die Hauptstraße", was die Situation zusätzlich entlastet habe. Die Polizei war über das Wochenende mit 20 Beamten im Einsatz. An mehrer Ampeln wurde der Verkehr durch Bedarfsschaltungen "per Hand" geregelt, so wie an Bundesligaspieltagen. Das letzte Mal war die Autobahn in einer Julinacht 2015 voll gesperrt gewesen, als die Brücke, die die beiden Rastanlagen Kraichgau Nord und Süd verbindet, eingehoben wurde.