Fahrplan bis zur Vorstandswahl

Zwischen dem 1. und dem 19. November befragt die SPD ihre Mitglieder schriftlich dazu, ob sie lieber Amtsinhaberin Leni Breymaier oder Herausforderer Lars Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen. Vorher stellen sich beide auf einigen Kreisparteitagen und in vier Regionalkonferenzen vor: in Linkenheim-Hochstetten und Leinfelden-Echterdingen am 27. Oktober und in Waldkirch und Ulm am 10. November.

Das Ergebnis der Befragung ist gültig, wenn sich 20 Prozent der rund 36.400 Mitglieder beteiligt haben. Das Ergebnis ist allerdings nicht bindend. Die letzte Entscheidung hat der Landesparteitag der SPD am 24. November in Sindelfingen. Der Generalsekretär und die übrigen Mitglieder des Landesvorstandes werden ebenfalls auf diesem Parteitag gewählt.