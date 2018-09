> Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Heidelberg und Baden-Württemberg besteht seit Februar. Dabei geht es vor allem darum, Kräfte der Bereitschaftspolizei Bruchsal in die Altstadt, auf den Bismarckplatz oder auf die Neckarwiese zu schicken. Neben der Fahrrad-, sind auch die Reiterstaffel und normale Fußstreifen unterwegs. "Unter der Woche haben wir über die Tage verteilt 100 zusätzliche Beamte im Einsatz", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle: "Wir sind dadurch einfach näher dran am Geschehen und schneller ansprechbar für Opfer von Straftaten." Mehr als 100 Festnahmen kamen laut Schätzle so bereits zustande. Durch die erhöhte Polizeipräsenz könnten zudem auch Straftaten verhindert werden.

> Die Diebstähle aus Fahrradkörben haben in den letzten Monaten abgenommen: Insgesamt gab es in Heidelberg, mit den Schwerpunkten in der Weststadt, in Bergheim und Neuenheim bislang 96 Fälle, die meisten im Juni (26). Nachdem acht Verdächtige festgenommen wurden, sank die Zahl auf drei im August, im September gab es bislang noch keinen Fall. hob