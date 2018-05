Seilbahnen gibt es bereits in vielen Städten der Welt und nicht nur, um große Höhenunterschiede zu überbrücken. Die längste in Asien und Europa wurde im März 2014 in Ankara mit mehr als 3,2 Kilometer Länge in Betrieb genommen.

Die Vorteile einer Seilbahn liegen für die Firma Leitner auf der Hand: Sie sind viel günstiger als Straßenbahnen. Die Stützen und Stationen benötigen verhältnismäßig wenig Platz, zudem genießen die Passagiere eine einzigartige Aussicht. Die Kabinen überwinden spielerisch Hindernisse und bremsen keine anderen Verkehrsteilnehmer aus. Nach der Auftragsverteilung könnten Seilbahnen in sehr kurzer Zeit gebaut werden, so Leitner. Die in Ankara wurde in nur einem Jahr fertiggestellt.

Zudem seien Seilbahnen sehr umweltfreundlich, ein barrierefreier Ein- und Ausstieg sei möglich. Auch bei der Sicherheit könne das Transportmittel punkten - bei nur einem Unfall pro 17,1 Millionen Kilometern. Bei einer Straßenbahn kracht es bereits nach 225.000 Kilometern. (hob)