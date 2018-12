Schwere Unfälle bei Fastnachtsumzügen

2017: Eine 26-Jährige ist bei einem Fastnachtsumzug in Hambrücken bei Karlsruhe vor einem Traktor zur Sicherung im Einsatz. Die junge Frau stolpert jedoch und wird von dem Fahrzeug überrollt. Sie verletzt sich lebensgefährlich.

2017: Ein 21-Jähriger fällt im oberbayerischen Markt Indersdorf während eines Umzugs von einem Faschingswagen. Er stürzt aus vier Metern Höhe kopfüber zu Boden und wird lebensgefährlich verletzt.

2016: An dem Fastnachtswagen in Geislingen (Zollernalbkreis) löst sich ein Teil der Verkleidung, wodurch eine 32-Jährige darauf den Halt verliert. Sie stürzt, wird vom Rad des Fahrzeugs überrollt und tödlich verletzt.

2013: Bei einem Fastnachtsumzug im hessischen Spall (Kreis Bad Kreuznach) werden ein Vater mit seinem Sohn verletzt. Sie werden von einem Motivwagen angefahren und erleiden Quetschungen und Prellungen.

2012: Eine 41-Jährige klettert nach dem Fastnachtszug in Oberaurach (Landkreis Haßberge) auf einen Motivwagen, um ihre dort vergessene Handtasche zu holen. Dabei stürzt sie über die Holzbrüstung zwei Meter in die Tiefe und verletzt sich lebensgefährlich.

2010: Bei den Narrentagen in Oberndorf (Kreis Rottweil) trifft eine Fastnachtspeitsche eine Zuschauerin am Auge. Die 31-Jährige muss in eine Augenklinik gebracht werden. Vermutlich haben die Narren oder die Zuschauerin selbst die Reichweite der Peitschen unterschätzt. (dpa-lsw)