In Baden-Württemberg sind derzeit 245 Schulleiterstellen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ausgeschrieben. Aber nicht alle der Schulen sind führungslos. Entweder handelt es sich um Schulen, deren Rektor in absehbarer Zeit in den Ruhestand geht, oder sie werden kommissarisch geführt, teilt das Kultusministerium mit. Die Zahl der Schulleiter im Land beläuft sich auf 3540. Den größten Bedarf an Schulleitern hat derzeit der Regierungsbezirk Stuttgart, wo 126 Rektoren gesucht werden.