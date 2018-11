Die Sitzung des Marktausschusses am Montagabend nutzte auch Festzelt-Wirtin Ilona Böhm, um ihre Programmideen für den kommenden Mathaisemarkt vorzustellen: Am Montag, 11. März, dem ehemaligen Schriesheimer Vereinsabend, soll es zwar wie in diesem Jahr eine Talentshow geben. "Aber es wird nicht gesungen, es geht mehr Richtung Akrobatik", erklärte Böhm. Dieses Jahr war das Format mit Schlagertalenten beim Publikum auf ein eher verhaltenes Echo gestoßen. Musikalisch liegt 2019 ansonsten der Fokus wieder auf Rock’n’Roll, es gibt eine weitere Mallorca-Party und Schlager - unter anderem mit der Party-Spaß-Band "Die Schlagertanten". "Sie können einen ganzen Saal zum Lachen bringen, und auch die Lollies werden endlich wiederkommen", verspricht Böhm die Rückkehr der Mathaisemarkt-Kultband. (mpt)