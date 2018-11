Im Jahr 2013 hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP das Programm "Autism at work" gestartet. Das Ziel: Bis zum Jahr 2020 soll ein Prozent der Beschäftigten weltweit Menschen mit Autismus sein. Auf ein Prozent wird der Anteil der Autisten an der Bevölkerung geschätzt. Derzeit werden 147 der weltweit mehr als 90.000 SAP-Mitarbeiter an 25 Standorten in zwölf Ländern über das Programm betreut. In Walldorf und St. Leon-Rot sind es 36. Sie arbeiten in der Software-Entwicklung, in Service und Support und der IT-Security. Für Interessierte und IT-begeisterte Menschen aus dem Autismus-Spektrum veranstaltet SAP einen Infotag am Montag, 19. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Rhein-Neckar Arena in Sinsheim. Zum Abschluss wird die Ärztin Christine Preißmann einen Vortrag halten.

Informationen und Anmeldung bis 11. November: https://bit.ly/2yIwrLF