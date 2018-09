> Die neuen Züge sollen eine moderne und bequeme Sitzlandschaft aufweisen. Für den Komfort der Reisenden soll vom Wlan-Zugang bis zur individuellen Beinfreiheit in den Zügen alles vorhanden sein. Eine höhere Beschleunigung soll die Fahrzeiten verkürzen, eine bessere Echtzeitinformationen auch für Umsteigeverbindungen auf Monitoren in den Fahrgasträumen sowie Anlagen zur Videoüberwachung im Fahrgastraum ergänzen die moderne Innenausstattung. Das Innendesign und die Farbausgestaltung der Züge im Innern befinden sich nach Angaben von Siemens Mobility gegenwärtig noch in der Ausarbeitung.

> Tempo und Platz: Die neuen Siemens-Züge sind rund 70 Meter lang, erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 160 Kilometern pro Stunde und haben eine Kapazität von 200 Sitzplätzen. Insgesamt 26 Fahrradstellplätze stehen pro Zug zur Verfügung. Die Leichtbauweise aus Aluminium und die verbesserte aerodynamische Ausgestaltung sollen die Energieeffizienz verbessern. An Bahnsteigen mit einer Höhe von 76 Zentimetern bieten sie einen stufenlosen Ein- und Ausstieg.

> Herstellung: Die Züge werden in der Siemens-Fabrik in der Nähe von Krefeld gebaut. hab