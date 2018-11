Rundgang über den Bohrermarkt

Die Mischung aus Bewährtem und Neuem macht den noch bis einschließlich Dienstag stattfindenden Bohrermarkt aus. Ein Rundgang:

> Tee und Gewürze gibt es seit vielen Jahren immer am Hanfmarkt. Das Tee- und Gewürzehaus Römer ist jedes Jahr eine beliebte Anlaufstelle. Hier probieren die Besucher gerne auch einige der Schlemmereien aus, die man gleich nebenan findet.

> Kartoffel-Spezialitäten gibt es bei der Kartoffelhütte Feix aus Mannheim. Sie ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Bohrermarkt - und zwar auf dem Platz unter der Friedensbrücke. Hier gibt es alles, was Kartoffelfans an der runden Knolle lieben: Pommes, Wedges, Chips und natürlich Reibekuchen.

> Adrenalin beschert das Fahrgeschäft "American Trip", das neu auf dem Bohrermarkt ist. Das sogenannte Scheibenwischer-Fahrgeschäft von Stefan Trabe nimmt 18 Fahrgäste auf seinem rasanten Horizontalrundkurs mit.

> Flammkuchen in vielen Variationen gibt es bei der Familie Hupp aus Fürth, die ebenfalls Bohrermarkt-Premiere feiert. Die Betreiber sind gut mit Festzeltwirtin Ilona Böhm bekannt und haben gleich neben dem Zelt ihre Bude stehen.

> Churros - eine spanische Spezialität, die ein bisschen an Spritzgebäck erinnert - bietet ein Stand auf dem Lohplatz an. Die länglichen Krapfen mit einem sternförmigen Querschnitt werden aus Brandmasse zubereitet, in heißem Öl ausfrittiert und anschließend mit Zucker bestreut oder in Schokolade getaucht. Hier sind auch belgische Waffeln zu haben.

> Glühwein wärmt an kalten Bohrermarkt-Tagen. Deshalb gehört die Glühweinhütte Blum zu den beliebtesten Treffpunkten. Hier können Kinder, die sich beim Bungee-Trampolin austoben wollen, ihre Eltern "parken".

> Süßigkeiten bieten das "Knusperhaus" und der "Wurzelsepp" der Familie Oswald. Schaumküsse in vielen Varianten sind der Renner, aber auch gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Süßigkeiten und Zuckerwatte. Die 81-jährige Ingeburg Oswald hält dem Bohrermarkt seit 70 Jahren die Treue. Schon als Elfjährige half sie im Stand ihrer Eltern mit. (nah)