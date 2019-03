Am 14. April wird Paul Kirchhof wieder einmal zu Gast beim RNZ-Forum im historischen Theatersaal der Stadt Heidelberg sein. Der Spitzenjurist diskutiert dort mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel über die Grenzen des Kapitalismus und den digitalen Umbruch, der schon in naher Zukunft viele Jobs verlagern wird.

Anlass des Gesprächs ist die Inszenierung "Junk", die zwei Wochen später am Heidelberger Theater Premiere haben wird. Hier geht es um einen in den USA gefeierten Finanzspekulanten, der mit seinen Geschäften Anleger und Beschäftigte gleichermaßen in den Ruin stürzt.

Anmeldung für das RNZ-Forum am 14. April, 11 Uhr, sind ab sofort per E-Mail möglich: rnz-forum@rnz.de