> Beim RNZ-Forum im Rahmen des IBA-Finales diskutiert IBA-Chef Michael Braum nächste Woche mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel über die Ergebnisse der Internationalen Bauausstellung – und darüber, wie es nach Ende der IBA weitergeht. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. Mai, 18 Uhr, auf dem Marlene-Dietrich-Platz vor dem neuen Karlstorbahnhof in der Südstadt statt (bei Regen in der Chapel, Rheinstraße 14/4). Anmeldung und Wegbeschreibung gibt es per E-Mail an rnz-forum@rnz.de oder ab Donnerstag ab 14 Uhr am Lesertelefon 06221/519-5606.