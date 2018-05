> Rezzo Schlauch, 70, ist in Bächlingen (Kreis Schwäbisch Hall) aufgewachsen. Ab 1966 studiert er in Freiburg und Heidelberg Jura, macht 1975 in Berlin das Zweite Staatsexamen. Anschließend arbeitet er in Stuttgart als Anwalt. Seit 1980 ist er Mitglied der Grünen, die er ab 1984 im Landtag und ab 1994 im Bundestag vertritt. Der Realo steigt jeweils bis zum Fraktionschef auf, 2002 wird er Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. 2005 beendet er seine politische Karriere. Die Wirtschaft bleibt sein Aktionsfeld: Schlauch ist als Mitglied in Aufsichtsräten und Beiräten kleiner wie großer Unternehmen aktiv.