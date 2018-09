"Repair-Café" war ursprünglich nur eine Initiative der niederländischen Journalistin Martine Postma zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Gegründet hat sie das erste "Repair-Café" am 18. Oktober 2009 in Amsterdam. Mit der "Repair-Café-Stiftung" rief Postma dann 2011 eine Non-Profit-Organisation ins Leben, die neugegründete Cafés unterstützt. Auf über 1500 ist die weltweite Zahl der Repair-Cafés seitdem angewachsen, etwa 600 davon sind in Deutschland. In einem guten Monat jährt sich die Erschaffung dieser Initiative zum neunten Mal. Um das zu feiern, veranstalten Cafés auf der ganzen Welt die "Internationale Repair-Café-Woche". Im Zeitraum vom 13. bis zum 21. Oktober laden alle teilnehmenden Werkstätten ein zum Repair-Café. Auch das Repair-Café Leimen beteiligt sich am 13. Oktober an der Aktion. Für gewöhnlich treffen sich Reparateure und Besucher aber an jedem ersten Samstag im Monat im evangelischen Gemeindezentrum St. Ilgen in der Leimbachstraße 16. Zwischen 14 und 17 Uhr wird dann fleißig repariert.mgri