Reformfreudiger Macron

Frankreichs junger Präsident Emanuel Macron geht mit Entschiedenheit bei den innenpolitischen Reformen voran. Kurz vor der Sommerpause nahm er Präzisierungen bei der französischen Verfassung vor. Einmal geht es um den Klimaschutz als Verfassungsziel, dann um den Verzicht des Wortes Rasse im Gesetzestext.

Die französische Nationalversammlung will nunmehr den Klimaschutz in der Verfassung des Landes verankern. Die Abgeordneten stimmten für eine entsprechende Ergänzung des ersten Verfassungsartikels. Dort soll es künftig heißen: Die Republik "handelt für den Schutz der Umwelt und der Biodiversität und gegen die Klimaveränderungen." Der Umweltschutz soll damit zu einem Grundprinzip des französischen Staates werden - derzeit wird er nur in einem späteren Artikel erwähnt, der Klimaschutz kommt bislang nicht explizit vor. Punkt für Macron.

Zuvor hatte das Unterhaus des Parlaments sich bereits dafür ausgesprochen, das Wort "Rasse" aus der Verfassung zu streichen und die Gleichstellung von Frau und Mann stärker herauszustellen. Laut umformuliertem Artikel 1 soll die französische Republik "die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterscheidung nach Geschlecht, Herkunft oder Religion" gewährleisten. Bislang heißt es "ohne Unterscheidung nach Herkunft, Rasse oder Religion". Die Abgeordneten schlossen sich damit auch in diesem Punkt der Meinung von Staatschef Emmanuel Macron und seiner Partei La République en Marche an, wonach der Begriff "Rasse" veraltet sei. Er steht seit 1946 in der Verfassung und sollte ursprünglich als Abgrenzung zur Rassentheorie der Nazis verstanden werden. Durch die europäische Migrationsdebatte geriet der Begriff in eine Art Schieflage, da vor allem populistische Parteien wie der Front National das Wort "Rasse" bewusst missverständlich und eben im rassistischen Sinn gebrauchen.

Justizministerin Nicole Belloubet bezeichnete die Änderung als "starkes Symbol" - das aber nicht dazu führen dürfe, juristische Mittel zur Bekämpfung von Rassismus zu schwächen.

Die Abstimmung der Nationalversammlung über die gesamte Verfassungsänderung steht noch aus. Danach muss der Senat darüber beraten. Wenn beide Parlamentskammern sich auf eine gemeinsame Version verständigt haben, gibt es noch eine weitere Hürde: die Zustimmung einer Volksabstimmung oder einer Drei-Fünftel-Mehrheit des Gesamtparlaments. Damit ist nicht vor 2019 zu rechnen. Der Text ist Teil einer größeren Reform der Institutionen in Frankreich, bei der auch die Zahl der Parlamentarier um fast ein Drittel sinken soll.