Ratatouille mit Kräuterkartoffeln

Zutaten für vier Personen:

4 ganze Doraden, je 300-400 g schwer, küchenfertig

2 rote Paprika

2 gelbe Paprika

2 rote Zwiebel

2 Zucchini

6 Tomaten

2-3 kleine frische Chili

1 kg kleine Kartoffeln (La Ratte), gekocht mit Haut

100 g Kalamata-Oliven

frischer Knoblauch (2-4 Zehen)

Thymian, Rosmarin, Majoran, Oregano, Salz, Pfeffer, Zucker, Olivenöl, Pflanzenöl, 1 Zitrone, etwas Mehl

Zubereitung:

Die ausgenommene und geschuppte Dorade gründlich unter kaltem, fließenden Wasser waschen und mit einem Küchenpapier abtupfen. Die Rückenflosse und Bauchflossen entfernt man mit einer Schere. Mit einem scharfen Messer schneidet man auf beiden Seiten der Dorade 3-4-mal die Haut leicht ein. Die Doraden mit Salz gut würzen, in die Bauchhöhle steckt man ein Kräutersträußchen mit Thymian, Rosmarin und einen kleinen Zitronenschnitz. Dann wird der Fisch vorsichtig in Mehl gewendet und anschließend in der Pfanne mit Pflanzenöl von beiden Seiten goldbraun angebraten. Die angebratenen Doraden legt man auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dieses gibt man für fünf bis acht Minuten bei 175 °C Umluft auf mittlerer Schiene in den Backofen.

Für das Ratatouille das Gemüse in gleichmäßige Würfel schneiden. Die Zwiebel in Streifen schneiden. Knoblauch und Chilischote in feine Scheiben schneiden. Bei der Chili sollte der Samen entfernt werden. In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen, zuerst die Paprika- und Zucchiniwürfel etwas anbraten. Anschließend die Zwiebelstreifen und den geschnittenen Knoblauch dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker abschmecken. Dann die gewürfelten Tomaten, Thymian, Majoran, Oregano und Rosmarin dazugeben und alles kurz schmoren, die Paprika sollte einen leichten Biss behalten.

Die kleinen vorgekochten Kartoffeln werden halbiert und mit Olivenöl goldbraun angebraten. Kräftig mit Meersalz abschmecken und frischen Rosmarin dazugeben.

Zum Servieren eignen sich kleine Platten, auf die man zuerst mittig das Ratatouille setzt. Darauf legt man die Doraden und verteilt die Kartoffeln gleichmäßig außen. Wer möchte, kann mit der restlichen Zitrone, ein paar Kalamataoliven und etwas Olivenöl den Teller garnieren.