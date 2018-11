Mit einer "Stellungnahme gegen Rassismus und Gewalt" hat der Politikausschuss der Schülermitverantwortung des Gymnasiums Walldorf ein Zeichen gesetzt. Im Text werden auch Parallelen zur Reichspogromnacht gezogen. Die Unterschriftenliste lag in der Schule und bei Elternabenden aus. Schüler wurden erst ab Klasse 7 angesprochen. "Die Aktion war rein freiwillig, wir haben darauf geachtet, dass kein Gruppenzwang ausgeübt wird", betont Alexander Hahn, der als Verbindungslehrer den Politikausschuss unterstützt. An der Unterschriftenaktion beteiligten sich zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Mit 1250 Unterschriften füllt die Liste einen ganzen Aktenordner. "Wir freuen uns über so viel Resonanz", sagt Schulleiter Gerald Kiefer und auch Verbindungslehrer Hahn betont: "Wir sind stolz auf diese Zahl." heb