So positionierten sich Bürgerinitiative und Stadträte in Sachen Rainbach

> Edith Mayer von der Bürgerinitiative gab zu bedenken, dass die Geschichte der früheren Gaststätte bis ins Jahr 1759 zurückreiche. Bei einem Abriss würde dem Ortsteil das Herz herausgerissen, so Mayer: "Hunderte Jahre Geschichte würden ausradiert." Die geplanten "futuristischen Gebäude aus Glas und Beton" würden in eine Großstadt, aber nicht ins Neckartal passen. Hier würden sie der Idylle schaden. Das Ensemble müsse erhalten und behutsam ergänzt werden – zum Beispiel durch einen Bebauungsplan, den die Stadt entwickelt. "Wir wollen eine Bebauung nicht verhindern", betonte Mayer. Der Erhalt des Kernhauses sei aber eine Forderung. Eine Sanierung sei anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Mayer sprach sich klar für eine Aufhebung des Beschlusses aus, um dann mit dem Investor einen Konsens zu entwickeln. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid hingegen würde drei Jahre Stillstand bedeuten. Und eine an der Umgebung orientierte alternative Bebauung sei fraglich.

> Felix Konrad (Grüne)betonte, dass das Bebauungsplanverfahren erst am Beginn stehe und sah "allerbeste Voraussetzungen für einen Dialog". Eine Rücknahme des Beschlusses würde das laufende Verfahren aber beenden. Dann hätte die Initiative die "alleinige Entscheidungsgewalt", so Konrad, und ein "Vetorecht" für jede neue Planung. "Der Gemeinderat wird dadurch delegitimiert", fand er. Der Investor verhandele dann nicht mehr mit gewählten Volksvertretern, sondern einer einzigen Interessengruppe. Befürworter würden ihre Stimme verlieren. Dies sei undemokratisch. Ein Bürgerentscheid hingegen sei ein "demokratischer Prozess". Nun gelte es, einen Kompromiss zu finden und die Bürger zu überzeugen.

> Steffen Wachert (Freie Wähler) erinnerte daran, dass seine Fraktion bereits gegen den Aufstellungsbeschluss gestimmt habe. Man wünsche sich eine sinnvolle und passende Bebauung sowie bezahlbaren Wohnraum für Familien. "Nur mit Luxusvillen kommen wir hier nicht weiter", so Wachert. Mit einer Rücknahme des Aufstellungsbeschlusses habe "der Gemeinderat das Heft des Handelns wieder in der Hand", meinte Wachert. Danach müsse ein Bebauungsplan durch die Stadt aufgestellt werden.

> Anne von Reumont (CDU)betonte, dass ihre Fraktion am Beschluss festhalten möchte. "Wir sehen keinen Grund, an der Dialogbereitschaft des Investors zu zweifeln", meinte sie. Die Gespräche seien "kooperativ und offen" verlaufen. "Wir sehen in der bisher gewählten Vorgehensform die größte Möglichkeit der gemeinsamen Gestaltung", so von Reumont. "Wir stehen erst am Anfang der gemeinsamen Planung." Nun sollten die Bürger entscheiden.

> Jens Hertel (SPD) bezweifelte, dass "Verhandlungen auf normalem Weg" zustande kommen. Deshalb werde man den Aufstellungsbeschluss weiter ablehnen – auch als Anerkennung für die Arbeit der Bürgerinitiative. Es gebe andernfalls zu viele Unklarheiten und Fallstricke. "Wir sehen außerdem die Gefahr und ein sehr großes Risiko einer Spaltung des Ortsteils", so Hertel. Es gelte vielmehr, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.

> Giuseppe Fritsch (fraktionslos) meinte, dass es an Gaststätten und Hotels in der Stadt fehle. Genau diese wolle der Investor. Er sprach sich gegen eine Aufhebung des Beschlusses aus.

> Marco La Licata (Linke) sprach sich für einen Bebauungsplan der Stadt aus. Dafür müsse der Aufstellungsbeschluss zurückgenommen werden. Ein Bürgerentscheid hingegen könne für eine Legitimation des Projektes sorgen, aber auch für eine jahrelange Sperre.

> Lilliane Linier (SPD) erinnerte daran, dass sich der Ortschaftsrat gegen das Vorhaben ausgesprochen hat. Darüber solle sich der Gemeinderat nicht hinwegsetzen. Ziel sei eine Einigung, mit der alle Beteiligten gut leben können.

> Manfred Rothe (Freie Wähler) schlug vor, das Geld für den Entscheid in einen Bebauungsplan der Stadt zu stecken.

> Bürgermeister Frank Volk sagte, dass die Erarbeitung eines Bebauungsplans durch die Stadt mindestens zwei Jahre dauere. Sinnvoller sei es, sich mit dem Eigentümer zu einigen. In Gesprächen solle eine Planung entwickelt werden, mit der alle leben können. Dies gelinge aber nicht in drei Monaten bis zum Bürgerentscheid, meinte Volk, der drei Jahre Stillstand befürchtete. Um das Verfahren zu "retten", sprach er sich für die Aufhebung des Beschlusses aus. rnz