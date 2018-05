Neckargemünd. (cm) "Der Auftrag liegt ja inzwischen schon etwas zurück", sagte Moritz Albrecht. Und tatsächlich: Bereits im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat das Büro "R+T Ingenieure" aus Darmstadt mit einem Radverkehrskonzept für die Stadt beauftragt. Nun, fast vier Jahre später, stellte der Geograf das Ergebnis im Gemeinderat vor. Dieser beschloss anschließend einstimmig, das Konzept zu verfolgen und bei Planungen zu berücksichtigen.

Zunächst machte Albrecht eine Bestandsaufnahme: Vorhanden seien zum Beispiel der Radweg Richtung Rainbach, ein gemeinsamer Geh- und Radweg in der Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd und ein für Radler freigegebener Radweg in der Julius-Menzer-Straße. Vorherrschend sei aber Mischverkehr, der bis 4000 Fahrzeuge pro Tag bei Tempo 50 kein Problem sei - bei mehr Verkehr hingegen schon. "Solch ein Flickenteppich ist ganz typisch", sagte Albrecht, der einige Mängel aufzählte: Es gibt nur wenige Schutzstreifen für Radfahrer an Fahrbahnseiten, Radwege würden ohne Fortführung enden, manche Radwege wie jene am Neckar hätten schlechte Oberflächen, häufig müssten Radfahrer schmale Gehwege mitbenutzen und es gebe hohe Bordsteine, die zur Gefahr für Radler werden können. Positiv sei, dass es eine Wegweisung für Freizeitrouten - wenn auch unvollständig - gebe und Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung freigegeben seien.

Als Maßnahmen empfahl Moritz Albrecht allgemein eine durchgängige Radwegweisung auf wichtigen Achsen mit wichtigen Zielen wie Einkaufsmärkten, Schulen, Sportplätzen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Einfache Maß-nahmen seien die Erneuerung von Schildern und die Freigabe von noch mehr Einbahnstraßen. Die Kosten für die Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen schätzte Albrecht auf rund zwei Millionen Euro, wovon die Stadt laut Bürgermeister Frank Volk dank Zuschüsse nur etwa 500.000 Euro tragen müsste.

"Habemus Radkonzept", freute sich Hermino Katzenstein (Grüne), der einst die Erarbeitung angeregt hatte. "Das Konzept beinhaltet viele tolle Vorschläge, die wir schnell umsetzen sollten - wenn auch nicht auf einmal", forderte er. "Es wäre aber ein Schildbürgerstreich, das Konzept nun wieder in der Schublade verschwinden zu lassen." Katzenstein regte für mehr Sicherheit zudem sogenannte Aufstellflächen für Radfahrer an Ampeln an, forderte einen Statusbericht in einem Jahr und kündigte schon jetzt an: "Ich werde scharf nachfragen!"

Das Konzept sei "echt toll", fand auch Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Es zeigt alle Schwachstellen in Neckargemünd." Rehberger sah das Konzept als "Überschrift" für anstehende größere Maßnahmen. Die Erneuerung von Schildern solle aber kurzfristig geprüft werden. "Wir können nicht über alle Maßnahmen alleine entscheiden, sondern müssen immer erst Kreis, Land oder auch Bund fragen, weil wir keine untere Verkehrsbehörde sind", gab Rehberger zu bedenken. "Die Umsetzung wird Jahre dauern." Anne von Reumont (CDU) forderte, dass das Konzept anpassbar sein müsse.

"Es muss dynamisch sein", fand auch Bürgermeister Frank Volk, der zugab: "Unser Radnetz ist noch nicht so toll." Er kündigte an, dass die Anregungen Schritt für Schritt bei anstehenden Maßnahmen angegangen und kleinere Vorschläge wenn möglich sofort umgesetzt werden. Auch er gab zu bedenken: "Wir sind nicht immer Herr der Situation." Die Stadt brauche verkehrsrechtliche Anordnungen, die man erst beantragen müsse. "Viele Maßnahmen sind aber en passant möglich."