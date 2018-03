> Die Preisträger: Der Privatsender Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim vergibt seit 1998 jedes Jahr in mehreren Kategorien undotierte Radio Regenbogen Awards. In diesem Jahr ist die Preisverleihung 20 Jahre alt. Überreicht wurden die Auszeichnungen am Freitagabend vor 1600 Zuschauern im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Es gab dieses Jahr Preise in zwölf Kategorien. Hier eine Übersicht: