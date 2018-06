Weitere "Public Viewing"-Locations

Eppelheim: Im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 7. Juli, läuft auf einer Großleinwand auch Fußball. Die beiden WM-Viertelfinals an diesem Tag werden auf dem Schulhof der Grundschule übertragen.

Heiligkreuztsteinach-Eiterbach: Die WM hat Folgen für das Konzert des MGV Eiterbach in der Steinachtalhalle am Samstag, 23. Juni. Weil Deutschland um 20 Uhr sein zweites Gruppenspiel gegen Schweden bestreitet, beginnen die musikalischen Auftritte bereits um 17.06 Uhr - später wird gemeinsam Fußball geschaut.

Leimen: In der Großen Kreisstadt gibt es gleich drei größere Angebote zum Rudelschauen: Beim Fody‘s am Bäderpark können es sich rund 200 Zuschauer im Freien auf der "Stadionterrasse" vor der fünf mal acht Meter großen LED-Wand gemütlich machen. Auch im Innenbereich werden alle WM-Spiele auf Leinwänden übertragen. Ebenfalls das volle WM-Programm bietet das Leimener Brauhaus: Zuschauer dürfen sich auf eine zwölf Quadratmeter große Leinwand auf der Terrasse des Georgi-Marktplatzes freuen. Das Pama’s am Kurpfalz-Centrum bietet rund 100 Gästen in seinem Biergarten ebenfalls alle WM-Spiele auf einer großen Leinwand an - spezielle Speisekarte inklusive.

Meckesheim-Mönchzell: Beim "Tag der Feuerwehr" am Sonntag, 17. Juni, wird ab 17 Uhr das erste Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Mexiko gezeigt. Beginn der Veranstaltung mit Fahrzeugausstellung ist um 10 Uhr im und am Gerätehaus im Ortsteil Mönchzell.

Neckargemünd-Dilsberg: Die Feuerwehr veranstaltet Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr ihr Sommerfest und lädt ab 17 Uhr zum gemeinsamen Schauen des ersten Gruppenspiels der Nationalelf gegen Mexiko ein. Aber auch zu den anderen Partien mit deutscher Beteiligung öffnet die Feuerwehr ihr "Zuhause" im Burghofweg zum "Public Viewing".

Nußloch: Die "Halle Neun - Kegelbahn und Gaststätte" an der Olympiahalle zeigt alle Spiele der deutschen Nationalelf und andere spannende Partien auf einer 2,40-Meter-Leinwand im Biergarten - und bei schlechtem Wetter in der Halle. (cm/bmi)