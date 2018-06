> Ausschluss der Öffentlichkeit: Die RNZ berichtet seit dem ersten Tag über den Prozess gegen die drei Altenpfleger. Normalerweise hätte der Reporter in der heutigen Ausgabe das Plädoyer der Staatsanwältin ausführlich geschildert. Dann der Paukenschlag: Das Gericht schloss die Öffentlichkeit für die Vorträge der Anklägerin und des Nebenklagevertreters sowie die noch folgenden Plädoyers der Verteidiger aus. Bei der Urteilsverkündung ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Dass die Kammer bis dahin hinter verschlossener Tür tagt, liegt an einem für den Fall eher unbedeutenden Detail: dem gesundheitlichen Leiden des 49-jährigen Angeklagten. Bevor dieses am Mittwoch thematisiert wurde, musste das Publikum bereits kurz vor Verhandlungsbeginn für wenige Minuten den Saal verlassen. Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus Paragraf 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes. Dort heißt es: "Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten [...] zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde." alb