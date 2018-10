Hintergrund Prostitution

> Prostitution wird in Deutschland durch das Prostitutionsgesetz von 2001 geregelt. Sie ist prinzipiell legal und seit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch nicht mehr "sittenwidrig". Illegal ist sie jedoch, wenn die Betroffenen minderjährig sind, wenn sie zur Sexarbeit gezwungen werden oder wenn diese in einem Sperrbezirk stattfindet.

> Das Prostituiertenschutzgesetz führte 2017 in Baden-Württemberg neue Rechte und Pflichten für Betreiber von Prostitutionsgewerben und für Prostituierte ein. Sexarbeiterinnen und -arbeiter müssen ihre Tätigkeit seitdem anmelden. Sie müssen sich auch vom Gesundheitsamt beraten lassen. In Heidelberg gilt dies seit November 2017. Das Gesetz soll die Rechte der Prostituierten stärken. Viele melden sich jedoch trotzdem nicht an.

> Steuern zahlen die Sexarbeiterinnen und -arbeiter ebenfalls. In den meisten Teilen Deutschlands wird das "Düsseldorfer Modell" angewandt. Dabei wird pro Arbeitstag eine pauschale Abgabe fällig - unabhängig vom Umsatz. In Baden-Württemberg liegt diese bei 25 Euro. dns