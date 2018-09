Hintergrund Projekt "Naturlabor Streuobstwiese"

> Das Projekt "Naturlabor Streuobstwiese" ist ein Angebot des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald (Informationszentrum Walldürn). In Höpfingen beteiligen sich ferner die Gemeinde und die Grundschule, der Obst- und Gartenbauverein, der Landschaftserhaltungsverband und der Maschinenring. Unterstützt wird das Projekt zudem von Martin Berberich, der seine Obstwiese zur Verfügung stellt.

> Zertifizierte Streuobstpädagogin: Geopark-vor-Ort-Begleiterin Monika Frisch (Waldstetten) ließ sich 2006 zur Streuobstpädagogin - der einzigen im weiteren Umkreis - ausbilden. Sie ist von Kindheit an mit dem Thema betraut.

> Die Idee dahinter: Die Kinder verlegen einmal im Monat für einen kompletten Schultag ihr Klassenzimmer ins Grüne und begleiten eine ganze Vegetationsperiode lang das Werden und Vergehen einer Streuobstwiese in allen Facetten. Das Erlebte wird in einem Streuobstwiesen-Tagebuch festgehalten und fächerübergreifend mit Aufgaben ergänzt. Das Projekt beginnt jeweils im zweiten Halbjahr der 3. Klasse und wird anschließend im ersten Schulhalbjahr der 4. Klasse fortgeführt.

> Erfolgreiche Premiere: Im vergangenen Jahr ging es mit drei Schulklassen in Walldürn und einer in Mudau los. Im laufenden Jahr kommen je eine Grundschulklasse in Mudau und eine in Höpfingen in den Genuss des Projekts.

> Der Ablauf: Februar/März: Vorstellung in der Klasse und Pflanzung eines Obstbaumes; April: Spurensuche: Wer lebt in der Streuobstwiese? Bau von Nisthilfen/Insektenhotels; Mai: Was wächst und blüht auf der Wiese?; Juni: Heuernte gestern und heute, begriffe und Arbeitsgeräte; Juli: Insekten und die Bestäubung; September: Ernte und Keltern mit der mobilen Saftkelter; Oktober: Apfeldetektive: Wie kann man die Apfel- und Birnensorten unterscheiden, und woher kommen die Namen.

> Der eigene Apfelbaum: In Höpfingen haben die Schüler einen Apfelbaum der Sorte Jakob Fischer gepflanzt. Die Geschichte dahinter: 1903 entdeckte Jakob Fischer in Oberschwaben ein wildwachsendes Apfelbäumchen, das er in seinen Garten verpflanzte. 1914 wurden einige Äpfel den Experten des Württembergischen Gärtnereiverbandes vorgelegt, die bei dieser vorher unbekannten Sorte zahlreiche günstige Eigenschaften erkannten und sie nach ihrem Entdecker benannte. Der Jakob-Fischer-Apfel entwickelte sich zu einer vielseitigen Standardsorte. 1998 wurde er zur Streuobstsorte des Jahres gewählt. (rüb)