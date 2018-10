Beim Projekt "7 Continents" handelt es sich um eine Tour rund um die Welt, durch sieben Kontinente mit dem Ziel der UNO-Generalversammlung in New York. Mit dieser Tour wird Norman Bücher Mitte 2019 beginnen. Auf diesem sieben Jahre dauernden Lauf will der Sportler Stimmen von Jugendlichen aus der ganzen Welt sammeln und diese am Ende zum UNO-Hauptquartier bringen. Norman Bücher wird auf seiner Tour mit Jugendlichen in Schulen, Universitäten, Vereinen, Jugendclubs, auf der Straße, in Städten und auf dem Land sprechen. Vorträge und Workshops sollen die Basis für den Austausch über Themen wie Bildung, Globalisierung, Persönlichkeitsentwicklung, Umwelt und Zukunft bilden.