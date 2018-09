> Die "Pro Seniore AG" ist Eigentümer des Kümmelbacher Hofs in Neckargemünd. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken wurde 1977 von Hartmut Ostermann mit dem Ziel gegründet, Senioren ein selbstbestimmtes und aktives Leben zu ermöglichen - trotz Pflegebedarfs. "Pro Seniore" betreibt rund 130 Seniorenheime und ist Teil der Unternehmensgruppe "Victor’s" mit deutschlandweit 12 000 Mitarbeitern. Auch hier heute an der Spitze des Aufsichtsrats: Hartmut Ostermann. "Victor’s" sieht sich als Netzwerk von Dienstleistungsfirmen, die eng zusammenarbeiten. Dazu gehören auch 13 Hotels sowie Unternehmen aus den Bereichen Catering, Gebäudemanagement, Versicherungen und Personaldienstleistungen. cm