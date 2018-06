> Die PREDA-Stiftung (Peoples Recovery Empowerment and Development Assistance) hat ihren Sitz am Rand der Hafenstadt Olongapo auf der philippinischen Insel Luzon. 1974 wurde sie vom irischen Priester Sam Cullen gegründet, der wegen seiner Arbeit wiederholt für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist. Bis heute ist die Stiftung Anlaufstelle und Therapiezentrum für sexuell missbrauchte und ehemals inhaftierte Kinder. Die Stiftung will ihnen und deren Familien zu Existenzgrundlagen vor Ort verhelfen. (fhs)