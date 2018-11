INFORMATIONEN

■ Anreise: Mit der Bahn oder dem Flugzeug nach Prag. Von Prag nach Brünn (Brno) benötigt man mit dem Zug etwa zweieinhalb Stunden. Es gibt auch Direktflüge von München nach Brünn.

■ Unterkunft: Hotel Royal Ricc (www.royalricc.cz) Ein sehr stilvoll und gemütlich eingerichtetes Haus in der Starobrnenská, einer der ältesten Straßen der Stadt im historischen Zentrum. Standard-Zimmer für zwei Personen ab 103 Euro, Standard-Zimmer für eine Person ab 94 Euro.

■ Weihnachtsmärkte in Brünn: Öffnungszeiten vom 23. November bis 28. Dezember jeweils von 9 bis 21.45 Uhr - Design Days auf dem Freiheitsplatz: 4. bis 23. Dezember jeweils 10 bis 19 Uhr

■ Auswahl Weihnachtsmärkte:

Prag: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Weihnachtsmärkte auf großen und kleinen Plätzen. Der größte findet auf dem Altstädter Ring statt (2. Dezember bis 6. Januar, jeweils von 10 bis 22 Uhr). Alljährlich strömen Zehntausende am Samstag vor dem ersten Advent auf den Platz mit dem Jan-Hus-Denkmal, um die erste Lichtshow des gut 20 Meter hohen Weihnachtsbaums mitzuerleben. Das Gedränge war in manchen Jahren so groß, dass die Stadt Prag keine genaue Urzeit für die erstmalige Entzündung des Baumschmucks mehr angibt. Sehenswert ist die von klassischer Musik begleitete Light-Show allemal - Gänsehautfeeling garantiert! Weitere sehenswerte Märkte auf dem Wenzelsplatz (2. Dezember bis 6. Januar), dem Platz der Republik und dem Friedensplatz (beide 20. November bis 24. Dezember) und auf der Prager Burg (25. November bis 6. Januar)

Olmütz (Olomouc): Die Stadt in Mähren mit den meisten Kirchen pro Einwohner in Tschechien hat vermutlich auch die meisten Punschsorten. Bereits der Martinstag am 11. November kann als Richtmarke für den Beginn der Glühwein- und Punschsaison genommen werden. Der Christkindlmarkt in der Universitätsstadt bietet eine einzigartige besinnliche Adventsstimmung.

■ Weitere Infos: www.czechtourism.com, Kontakt: berlin@czechtourism.com