"Die Post", wie man sie noch als Deutsche Bundespost kannte, gibt es schon lange nicht mehr. 1989 wurde sie in Postbank, Postdienst und Telekom aufgeteilt. 1995 wurden die drei Sparten mit der zweiten Postreform privatisiert und in Aktiengesellschaften umgewandelt.

Die Deutsche Post AG verkaufte im April 2008 mehr als 1200 ihrer Immobilien, darunter auch die in der Eberbacher Bahnhofstraße, für rund eine Milliarde Euro an die Lorac Investment Management S.A.R.L, eine luxemburgische Vermögensverwaltungs-Gesellschaft, und mietete einen Großteil für ihre Filialen wieder zurück.

Eigenständig von der Post betriebene Filialen gibt es laut Auskunft einer Postbanksprecherin in Deutschland nur noch drei: in der Firmenzentrale in Bonn, im Regierungsviertel in Berlin und auf der Zugspitze. Alle anderen sind sogenannte Partner-Filialen, die in Geschäfte oder, wie bislang in Eberbach, in die Postbank integriert werden.

Weil in Eberbach alles noch im alten Postamt samt Zustellzentrum in der Bahnhofstraße vereint war, fielen die Änderungen im Hintergrund nicht so auf. "Die Post" wurde weiterhin als Ganzes wahrgenommen. Tatsächlich waren dort unter einem Dach aber schon seit längerem drei getrennte Unternehmen beteiligt: die luxemburgische Lorac Investment, die noch heute Eigentümerin des Gebäudes ist, die Postbank als Mieterin und die Deutsche Post AG mit einer Partner-Filiale in der Postbank sowie als Betreiberin des Zustellstützpunkts.

Die Postbank ist inzwischen auch kein eigenständiges Unternehmen mehr und existiert nur noch als Zweigniederlassung und Marke. Die Aktien werden nicht mehr gehandelt. 2015 wurde die Postbank von der Deutschen Bank aufgekauft, im Mai dieses Jahres zur DB Privat- und Firmenkundenbank verschmolzen. (cum)